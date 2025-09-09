Мы не пловцы, пловцы не мы

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics, WA) достигла внесудебного соглашения с рядом пловцов, которые в свое время присоединились к турниру ISL (International Swimming League — был организован российско-украинско-кипрским бизнесменом Константином Григоришиным). Оно предусматривает, что федерация выплатит атлетам $4,6 млн компенсации за потери, понесенные вследствие того, что WA еще в 2018 году запретила спортсменам участвовать в турнирах, не санкционированных руководством. Решение головной плавательной структуры мира создает очередной прецедент, следствием которого может стать смягчение зависимости спортсменов от федераций. Ранее, как и WA, препоны спортсменам или клубам, намеревающимся выступить в несогласованных турнирах, выставляли и Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация футбола (FIFA). Обе федерации уже столкнулись с решениями регуляторов, считающих их действия незаконными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венгерская пловчиха Катинка Хоссу

Фото: Marko Djurica / Reuters Венгерская пловчиха Катинка Хоссу

Фото: Marko Djurica / Reuters

Международная федерация водных видов спорта, как сообщается на ее официальном сайте, достигла договоренности о досудебном урегулировании иска, поданного рядом пловцов, требовавших компенсации потерь, понесенных вследствие запрета WA на участие атлетов в альтернативных (не санкционированных самой WA) соревнованиях. WA сообщила, что зарезервировала $4,6 млн на покрытие как текущих, так и будущих требований о компенсации.

Президент WA Хусейн Аль-Мусаллам отметил, что он в восторге от того, что спор разрешен. «Иск относится к эпохе предыдущего руководства. Я рад сообщить, что мы наконец можем двигаться вперед и выделить значительное финансирование для спортсменов, многих из которых попросту подвели»,— отметил господин Аль-Мусаллам.

Он добавил также, что считает несправедливым, что пловцов лишили заработка, а также сообщил, что «соглашение гарантирует, что они получат полную компенсацию, что соответствует приверженности WA дальнейшему развитию спорта во всем мире».

Иск, о котором говорит господин Аль Мусаллам (он возглавил WA в 2021 году, а в 2024-м, на его родине, в Кувейте, власти начали проверку его причастности к хищению €10 млн за время пребывания в должности генерального директора Олимпийского комитета Кувейта), действительно появился при прежнем руководстве WA. Он был подан в 2018 году в Калифорнии (тогда WA еще именовалась FINA), вскоре после того, как федерация запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, проводимых другими структурами.

Среди истцов значились, в том числе, трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу (Венгрия) и олимпийский чемпион Майкл Эндрю (США). Истцы требовали компенсации за то, что FINA под угрозой санкций ограничивала их право соревноваться в турнире International Swimming League (ISL), обещавшем участникам солидные призовые.

Учредителем ISL являлся Константин Григоришин, человек интересной судьбы. Он стал «олигархом» за счет успехов в основном на украинском рынке (Forbes в начале прошлого десятилетия стабильно оценивал его состояние как превышающее $1 млрд). В 2016 году вдобавок к российскому гражданству получил еще и украинское. Но уже в 2018 году РФ ввела против него санкции. А в 2020-м Мещанский суд Москвы заочно приговорил Константина Григоришина к четырем годам колонии общего режима за неуплату налогов в размере 1,5 млрд руб. В начале 2025 года господин Григоришин попал и под санкции украинских властей. Где-то в промежутке между российскими и украинскими санкциями его лишили еще и «золотого» кипрского паспорта (текущее местонахождение господина Григоришина общественности не известно).

Но несмотря на все перипетии, господин Григоришин вплоть до начала 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине, созданный им турнир поддерживал.

Досудебное урегулирование спора между WA и пловцами, пусть речь и идет о не самой заметной сумме, является знаковым. На него явно будут ориентироваться и при разрешении других диспутов на ту же тему. А значит, у спортсменов будет появляться больше возможностей для заработка. Другое дело, что это будет не быстрый процесс. Ведь руководство федераций, не желая терять контроль, всегда упирается. Так было в середине прошлого десятилетия, когда два голландских конькобежца Марк Тёйтерт и Нилс Керстхолт, попали точно в ту же ситуацию (им запретили участвовать в турнирах, не санкционированных Международным союзом конькобежцев), обратились в Еврокомиссию и выиграли. В ответ ISU, чтобы не упустить спортсменов (не означенных двоих, а в целом), изыскал возможности больше платить атлетам и на время заглушил бунт.

Примерно так получилось и в истории с Суперлигой — турниром, который лучшие футбольные команды Европы пытались организовать в обход Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и FIFA. Проект, о начале которого было заявлено весной 2021 года, не прожил и двух дней (большинство его участников испугались обещанных санкций UEFA). Тем не менее клубы, сохранившие приверженность проекту (на данный момент это «Реал» и «Барселона»), добились значительных успехов в противостоянии с UEFA. В частности, еще в 2023 году Европейский суд вынес решение, в котором отметил, что «правила FIFA и UEFA, требующие их согласия на проведение международных турниров, таких как Суперлига, незаконны». Суд также согласился с мнением истцов о том, что руководящие футбольные структуры злоупотребляют своим доминирующим положением. Позже аналогичное решение было принято и Коммерческим судом Мадрида. В ответ UEFA переформатировал Лигу чемпионов, посулив ее участникам рост доходов. В новом формате турнир сейчас проходит лишь второй раз. При этом структура, ответственная за продвижение Суперлиги (A22 — учреждена «Реалом» и «Барселоной»), продолжает продвижение альтернативного UEFA проекта.

Александр Петров