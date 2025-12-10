Лыжники покатили в Италию

Сборная России, которая, как казалось совсем недавно, могла отправиться на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо очень скромным и с количественной, и с качественной точки зрения составом, видимо, получит серьезное усиление благодаря Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Она предоставила нейтральный статус, позволяющий, судя по всему, достаточно легко отобраться на Олимпиаду, двум молодым, но уже очень сильным лыжникам — Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, а также уже выигрывавшей чемпионат мира фристайлистке Анастасии Таталиной. При этом борьба за расширение российской делегации продолжится обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) Союза биатлонистов России.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фристайлистка Анастасия Таталина, чемпионка мира 2021 года в дисциплине биг-эйр, может претендовать на медаль Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Международная федерация лыжных видов спорта объявила о том, что присвоила так называемый статус нейтрального атлета (AIN) шестерым атлетам, представляющим Россию и Белоруссию. Это произошло через неделю после того, как Спортивный арбитражный суд признал незаконным отстранение спортсменов из этих стран от международных соревнований, от которого FIS, отвечающая за шесть видов спорта — лыжные гонки, горные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд, не отказывалась с 2022 года.

Из россиян статус AIN пока достался двум лыжникам — Савелию Коростелеву с Дарьей Непряевой — и фристайлистке Анастасии Таталиной.

На практике его приобретение означает, что все трое могут не просто принимать участие во всех международных соревнованиях, но и точно, в отличие от партнеров, квалифицироваться на Олимпиаду, которую в феврале будущего года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Лыжникам для этого надо обязательно выступить на ближайшем этапе Кубка мира. Он пройдет в Давосе в ближайший уикенд. Значение на самом деле имеют только две гонки в его рамках, являющиеся квалификационными. Это спринт 13 декабря и гонка свободным стилем 14-го. Задачу добыть путевку на Олимпиаду и Коростелеву, и Непряевой решить будет, видимо, легко. Формат отбора предполагает, что пробиваются на нее даже спортсмены, которые не входят в элиту и занимают места далеко за пределами топ-десятки. В случае с Таталиной также нет сомнений в том, что она отберется на Олимпиаду. И в ее виде квалификационный регламент чрезвычайно мягкий.

Допуск Савелия Коростелева, Дарьи Непряевой и Анастасии Таталиной продолжил очень приятный для России тренд. Еще несколько месяцев назад казалось, что в Милан и Кортина-д’Ампеццо из-за упрямства зимних федераций, придерживающихся сверхжесткой санкционной политики, она может отправиться чрезвычайно скромным составом, скромнее даже, чем был в 2024 году на летней Олимпиаде в Париже: там российская делегация состояла из 15 атлетов. К началу осени возможность участвовать в олимпийском отборе отечественным спортсменам предоставили лишь Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU), контролирующий фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Серди тех нескольких человек, которые получили от них допуск, только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, уже успевшие завоевать путевки на Олимпиаду, выглядели реальными претендентами на ее награды.

Но затем благодаря победам на юридическом поле ситуация стала меняться в лучшую для России сторону. Еще до FIS незаконным запрет на участие ее спортсменов в соревнованиях признали независимый апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и рассматривавший жалобу на действия Международной федерации санного спорта (FIL) CAS. FIL уже санкционировала выступление российских саночников в квалификационных состязаниях.

Оперативность, с которой на вердикт высшей спортивной арбитражной инстанции отреагировала FIS, видимо, обеспечит сборной России солидное усиление на Олимпиаде — не столько количественное, сколько качественное.

Дело в том, что все три получивших статус AIN спортсмена представляются способными занять на ней высокие места.

Лыжники молоды (Дарье Непряевой 23 года, а Савелию Коростелеву в ноябре исполнилось 22), но уже обладают неплохими послужными списками. Непряева еще до санкций выигрывала юниорский чемпионат мира, а в минувшем сезоне первенствовала в общем зачете Кубка России, опередив в нем опытных соперниц, которые раньше брали награды топовых турниров. Коростелев же прибавил так, что некоторое время смотрится конкурентоспособным на фоне Александра Большунова, трехкратного чемпиона пекинской Олимпиады 2022 года, перед изоляцией — безусловного фронтмена и отечественных, и мировых лыжных гонок. Их свежая дуэль состоялась на этапе Кубка России в Тюмени 7 декабря в 20-километровом масс-старте. И на финише Коростелев взял верх над Большуновым.

Впрочем, Анастасия Таталина еще известнее, чем лыжники. Таталина, которой 25 лет,— настоящая звезда фристайла. В 2021 года она выиграла золото чемпионата мира в американском Аспене в дисциплине биг-эйр и перед Олимпиадой входила в шорт-лист ее фавориток. Однако в Китае Таталина потерпела неудачу. В биг-эйре она провалилась, завершив состязания десятой, а в смежной дисциплине слоупстайл была четвертой.

При этом борьба России за расширение олимпийского представительства еще отнюдь не закончена. Некоторые федерации, включая FIS, продолжают рассматривать российские заявки на нейтральный статус, и есть вероятность, что их получит, например, кто-то из горнолыжников и сноубордистов. А Международному союзу биатлонистов (IBU) в ближайшее время предстоит сражаться с российской стороной в CAS. На состоявшемся 10 декабря Олимпийском собрании министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев анонсировал подачу в арбитраж иска по поводу отстранения россиян от соревнований. Рассказывая о нем, господин Дегтярев назвал политику IBU «абсолютным безобразием» и выразил уверенность в успехе апелляции, сравнив ситуацию с той, которая была во время процесса, связанного с FIS.

Алексей Доспехов