Российских спортсменов приведут в форму

Отечественные спортивные власти решили унифицировать экипировку российских национальных команд. Реализация этой идеи привела к потере считавшегося очень престижным статуса официального экипировщика олимпийской сборной России компанией Zasport. Она получила его еще в 2017 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила о досрочном расторжении структурой договора о сотрудничестве с компанией Zasport «по соглашению сторон». Договор, о котором идет речь, был продлен в марте прошлого года. Сроком окончания контракта являлся 2026 год.

Zasport имела считающийся очень престижным статус генерального партнера и лицензиата ОКР в категории «Спортивная одежда и обувь», то есть экипировщика олимпийской сборной.

Она получила его еще в 2017 году. Событие было очень неожиданным, поскольку не очень хорошо известная на рынке в тот момент компания Анастасии Задориной заменила «тяжеловеса» Bosco, сотрудничавшего с ОКР с начала нулевых. Российских спортсменов Zasport экипировала на четырех Олимпиадах — зимних в Пхёнчхане и Пекине в 2018 и 2022 годах и летних в Токио и Париже в 2021-м и 2024-м.

С периодом, на который выпало сотрудничество, экипировщику не повезло. На всех этих Олимпиадах сборная России выступала в нейтральном статусе: на азиатских соревнованиях — из-за допинговых санкций, на парижских — из-за тех, что были наложены на российскую спортивную отрасль в связи со специальной военной операцией на Украине. Во Франции отечественная делегация состояла всего из 15 спортсменов, а при разработке дизайна их одежды должны были соблюдаться различные чрезвычайно строгие ограничения.

При этом за время сотрудничества с ОКР Zasport все равно, кажется, серьезно повысила свой вес в сегменте.

РБК, отмечая ее рост, приводил данные анализа AnalyticResearchGroup от ноября 2024 года. Из него следовало, что Zasport стала абсолютным лидером среди ритейлеров, работающих в сегменте спортивной одежды в России, по объему госконтрактов: с момента основания в 2012 году она получила заказы на общую сумму 4,2 млрд руб. В компании не ответили на запрос по поводу прекращения олимпийского договора.

Его пролонгация произошла еще при прежнем президенте ОКР Станиславе Позднякове. В конце 2024 года вместо него структуру возглавил ранее назначенный министром спорта РФ Михаил Дегтярев, уже инициировавший целый ряд реформ в отрасли. Источник “Ъ” в спортивном руководстве РФ дал понять, что в данном случае речь идет еще об одной. Он рассказал, что причина расторжения соглашения с Zasport «в стремлении к унификации экипировки национальных сборных», обратив внимание на то, что на территории Минспорта на улице Казакова уже нет располагавшегося там московского офиса компании Forward. Она поставляла одежду для российских участников на всех международных соревнованиях, кроме Олимпиад.

Другой собеседник “Ъ” знакомый с процессом «унификации», сказал, что «ситуация с экипировкой российских сборных давно вызывала вопросы: в течение десятилетий национальную и олимпийскую команды одевали разные производители, несмотря на то что выступают в них одни и те же спортсмены, даже бренды Team Russia и Russian National Team юридически принадлежат разным структурам, что создает путаницу». По словам источника, «после того как Михаил Дегтярев совместил должности министра спорта и президента ОКР, началась работа над созданием единой линейки спортивной формы для всех сборных России без деления по ведомствам».

Арнольд Кабанов