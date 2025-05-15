Спорт высоких измерений

Михаил Дегтярев, который с конца прошлого года совмещает оба ключевых поста в отечественной спортивной отрасли — министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России (ОКР), усилит контроль за деятельностью национальных федераций. Новая комиссия ОКР начиная с июня будет составлять их рейтинг, оценивающий эффективность деятельности в сфере «международного сотрудничества». Его появление призвано стимулировать федерации, несмотря на продолжающие действовать во всех видах санкции, ограничивающие, а иногда исключающие участие россиян в топовых соревнованиях, усилить работу по «реинтеграции» в мировой спорт. Возвращение в него является основным элементом стратегии Михаила Дегтярева, который рассказал “Ъ”, что «введение рейтинговой системы оценки международной деятельности спортивных федераций — это системный шаг, направленный на повышение прозрачности и управляемости в этой важной сфере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министра спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министра спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О том, что в российском спорте появится новая классификация, стало известно после состоявшегося в четверг исполкома Олимпийского комитета России. Он утвердил так называемое «Положение о рейтинговой системе оценки деятельности общероссийских спортивных федераций в сфере международного спортивного сотрудничества». Источник “Ъ”, знакомый с текстом доклада генерального секретаря ОКР Виктора Березова, представлявшего документ, рассказал, что, согласно ему, деятельность спортивной федерации в обозначенном положением сегменте будет оцениваться на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Каждый будет измеряться в баллах в диапазоне от 0 до 50. В сумме они сформируют рейтинг федераций, который станет «ориентиром при формировании стратегии взаимодействия с международными структурами». Отвечать за составление классификации будет новая профильная комиссия ОКР.

Федерации, как уточнил источник “Ъ”, обязаны регулярно предоставлять ей «соответствующую информацию», а первый рейтинг будет опубликован уже летом.

Показателей, о которых идет речь в документе, в общей сложности пять. Это «представительство в органах международных/континентальных федераций», «контакты руководителей с международным спортивным сообществом», «принятые решения, благоприятные для российских спортсменов», «проведение международных соревнований в России», «активность в медиа и другие аспекты».

Собеседник “Ъ”, знакомый с процессом принятия положения, напомнил о том, что именно «международная повестка» является «краеугольным камнем» стратегии Михаила Дегтярева, который в 2024 году сначала был назначен министром спорта РФ, а в декабре занял и должность президента ОКР, вторую важнейшую должность в отрасли. До этого в ней преобладали «конфронтационные» настроения. Российское спортивное сообщество предпочитало агрессивно реагировать на санкционный режим, в котором вынуждено существовать с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Такой подход привел, в частности, к тому, что на состоявшейся прошлым летом Олимпиаде в Париже Россию в нейтральном статусе представляли всего 15 спортсменов.

Михаил Дегтярев между тем объявил о радикальной смене курса и необходимости стремиться к «полноценному возвращению» в мировое спортивное и олимпийское движение, несмотря на продолжающие действовать санкции.

В некоторых видах они довольно мягкие и лишь осложняют допуск на топовые соревнования, в некоторых до сих пор полностью или почти полностью исключают его.

Процесс «спортивной реинтеграции» России в самом деле начиная с конца прошлого года превратился в чрезвычайно заметное явление. В нем в минувшие месяцы даже случился ряд настоящих прорывов вроде разрешения элитным фехтовальщикам выступать не только в личных, но и в командных турнирах (ранее допуск на них атлетам из России был запрещен во всех видах). Правда, он все равно сталкивается со сложностями.

Скажем, Международная федерация гимнастики (FIG), формально охотно приняв заявки на приобретение нейтрального статуса от российских спортсменов, отклонила многие из них по чрезвычайно странным причинам, чем спровоцировала бойкот своих соревнований со стороны россиян. А Международный союз конькобежцев (ISU), оказавшись первой крупной федерацией по зимним видам, санкционировавшей участие представителей России на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в будущем году, в итоге забраковал половину заявок от фигуристов, оставив их без турниров парников и танцоров.

Между тем, по словам источника “Ъ”, проблемы с «реинтеграцией», как полагают авторы идеи рейтинга, усугубляет то обстоятельство, что федерации «с разной степенью ответственности отнеслись к посылу Михаила Дегтярева».

Источник указал на то, что ряд из них уже добились серьезных и безусловных успехов, «притом что их зарубежные партнеры раньше не относились к числу лояльных». В качестве положительных примеров он привел Федерацию водных видов спорта России, которая смогла отправить на декабрьский чемпионат мира в плавании на «короткой» воде в Будапеште практически сильнейший состав сборной; Всероссийскую федерацию волейбола, обеспечившую в марте участие двух клубов — «Динамо» и «Новы» — в достаточно крупном международном турнире в Дубае (динамовцы завоевали на нем золото); и еще ряд структур.

Однако, как считает источник, далеко не все федерации «используют любые возможности для налаживания контактов, невзирая на сложности». А собеседник “Ъ” в Минспорте РФ прямо сказал, что «текущий момент требует закручивания гаек», поскольку «некоторые руководители лишь обозначают желание такие контакты укреплять, время от времени летая за рубеж на встречи за счет бюджетных средств или поступлений от букмекеров, но ни о чем в реальности и не пытаясь договориться»: «А так их устраивает ситуация, когда дефицит активности можно списать на санкции».

В комментарии для “Ъ” самого Михаила Дегтярева фактически подтверждается данный тезис. Господин Дегтярев отметил, что «введение рейтинговой системы оценки международной деятельности спортивных федераций — это системный шаг, направленный на повышение прозрачности и управляемости в этой важной сфере», сообщив, что «решение исполкома ОКР принято в соответствии с курсом на координацию международного сотрудничества, обозначенным с первого дня» его работы.

Михаил Дегтярев уверен, что «новый механизм позволит объективно оценивать усилия федераций, стимулировать их к проактивной позиции на международной арене и учитывать реальный вклад при выработке решений».

По его мнению, «система построена на четких КПЭ, балльной оценке и регулярной отчетности, что исключает субъективность и дает единый ориентир для всех». «Решения международных федераций в пользу России серьезно поднимают рейтинг, но даже рабочие контакты за рубежом, выступления в международных СМИ — все будет идти в копилку. Вода камень точит. Много контактов и встреч, много выступлений — это все в копилку, это прокладывает путь к решениям в пользу наших спортсменов и резкому повышению рейтинга той или иной федерации»,— добавил господин Дегтярев.

В положении, принятом исполкомом ОКР, не сказано о том, какие последствия будет иметь для федераций публикация рейтинга и их место в нем. Но источник “Ъ” в Минспорте РФ заметил, что после доработки системы «обязательно возникнут и бонусы, и наказания». А Михаил Дегтярев подчеркнул, что рейтинг «не просто инструмент координации, но и основа для распределения ресурсов в ближайшем будущем и предметного диалога с федерациями».

Спортивный менеджер Андрей Митьков в разговоре с “Ъ” предположил, что добиться «абсолютной объективности» при составлении нового рейтинга будет «достаточно тяжело» из-за «огромного количества нюансов», а его эффективность «покажет лишь время». Зато, на взгляд эксперта, придуманную классификацию федераций точно можно рассматривать как «очередное убедительное свидетельство тренда на консолидацию спортивной власти вокруг фигуры Михаила Дегтярева».

Алексей Доспехов