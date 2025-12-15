Главные новости за 15 декабря. Новороссийск

В Новороссийске состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-депутата ЗСК Михаила Ковалюка, оно проходило в закрытом режиме. Михаил Ковалюк обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве.

Олег Мацедонский вернулся на должность заместителя главы Новороссийска, теперь он курирует вопросы внутренней политики. Ранее Мацедонский уже работал в администрации на посту вице-мэра, после чего являлся депутатом гордумы VII созыва.

Мэрия Новороссийска найдет подрядчика для строительства очистных сооружений в Алексино. Проектирование объекта завершено, он получил положительное заключение госэкспертизы.

Мошенники из Новороссийска получили более 4 млн руб. от государства за фиктивные справки о стоматологических услугах. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Новороссийске составили рейтинг городских управляющих компаний. Только одна УК получила наивысшую оценку, а деятельность более 40% организаций оценили ниже среднего.

Площадь пожара на мусорном полигоне Новороссийска сократилась до 180 кв. м. Тушение возгорания на объекте «Терра-Н» продолжается.

Днём 15 декабря в Геленджике объявляли тревогу по БПЛА.

Казахстан считает убытки после атаки ВСУ по объектам КТК в Новороссийске. Глава Минэнерго республики Аккенженов осудил действия киевского режима.

После атаки ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума поставку новых выносных причалов КТК решили ускорить на три месяца.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти должны приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе в 2026 году. Пляжи на побережье планируется полностью очистить от следов нефтепродуктов по новым технологиям.