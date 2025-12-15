Казахстан подсчитывает убытки от атаки на КТК

Казахстан подсчитывает ущерб от атаки украинского морского беспилотника на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в конце ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра энергетики республики Ерлана Аккенженова.

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Глава Минэнерго отметил, что его ведомство не может делать политических заявлений, но напомнил о позиции МИД, который уже выразил протест в связи с ударом.

«В соответствии с политическим заявлением МИД, Казахстан осуждает такого плана атаки. Атаки на гражданскую критическую инфраструктуру, мы считаем, что они недопустимы»,— подчеркнул господин Аккенженов.

Министр указал, что КТК работает в соответствии с международными нормами, и только небольшая доля Каспийского трубопроводного консорциума принадлежит российским компаниям.

15 декабря стало известно, что два новых выносных причальных устройства для КТК закуплены в ОАЭ. Сроки доставки оборудования в Новороссийск перенесены с апреля на январь из-за атаки на КТК.

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся нападению ранним утром 29 ноября, что привело к серьезным повреждениям выносного причального устройства ВПУ-2.

Анна Гречко