Попал под статьи

В Октябрьском райсуде Новороссийска прошло предварительное слушание по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве, возбужденному в отношении бывшего депутата ЗСК Краснодарского края Михаила Ковалюка. Как отмечают юристы, дела о мошенничестве в особо крупном размере, особенно при наличии группы лиц и нескольких эпизодов, рассматриваются долго. В случае обвинительного приговора репутационный ущерб обычно является необратимым.

В Октябрьском районном суде Новороссийска в закрытом режиме 15 декабря прошло предварительное слушание по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному в отношении бывшего депутата ЗСК Краснодарского края Михаила Ковалюка.

Михаил Ковалюк, являвшийся депутатом ЗСК от «Единой России» третьего и пятого созывов в период с 2002 по 2012 год, пошел под суд по двум статьям — ст.159 ч.4; ст.163 ч.3 УК РФ. Согласно обвинению, с августа 2024 года по февраль 2025 года Ковалюк требовал 500 млн руб. у наследника новороссийского бизнесмена Александра Гуленко. Ранее между двумя сыновьями предпринимателя от разных браков, Олегом и Яковом, произошел спор о наследстве. Согласно материалам следствия, Михаил Ковалюк пообещал оказать содействие младшему сыну покойного предпринимателя из Новороссийска.

Прокуратура Краснодарского края сообщала, что для запугивания потерпевшего Михаил Ковалюк привлекал третьих лиц, имеющих отношение к криминальной среде. «Ъ» писал, что уголовное дело в отношении возможных соучастников экс-депутата ЗСК также рассматривается в суде в рамках отдельного производства.

Бывший парламентарий может быть причастным к хищению более 2,6 млн руб., полученных в качестве оплаты за объект недвижимости, о чем также заявляли в пресс-службе краевой прокуратуры. Следствие утверждает, что деньги Михаил Ковалюк получил в период с октября 2017 года по январь 2020 года. В марте текущего года экс-депутат Заксобрания Кубани был задержан и заключен под стражу, на его имущество наложили арест.

Уголовное дело в отношении Михаила Ковалюка поступило в Октябрьский районный суд Новороссийска 24 ноября. Дата следующего судебного заседания по делу неизвестна.

Адвокат Александр Валявский, давая независимую оценку судебному процессу для «Ъ-Новороссийск», пояснил, что предварительное слушание — это только начало судебных разбирательств.

«Назначение предварительного слушания — это начало судебной стадии, на котором суд проверяет процессуальные вопросы, не оценивая доказательства и не делая выводов о виновности. Любые оценки исхода дела на этом этапе преждевременны.

Дела о мошенничестве в особо крупном размере, особенно при наличии группы лиц и нескольких эпизодов, рассматриваются, как правило, долго.

На практике — от года до двух лет, с учетом возможной апелляции и иных стадий процесса»,— прокомментировал Александр Валявский.

Дела о мошенничестве в отношении представителей власти, как отмечает эксперт, несут необратимые репутационные риски. Так или иначе, по словам Валявского, определение правовой оценки по делу остается за судебной инстанцией.

«В случае обвинительного приговора репутационный ущерб обычно является необратимым: утрачивается публичное и деловое доверие, закрывается путь к политической и управленческой деятельности. При этом, до вступления приговора в законную силу действует презумпция невиновности, и правовую оценку дает исключительно суд»,— подытожил адвокат Александр Валявский.

«Ъ-Новороссийск» связался с Анатолием Ковалюком, который представляет в суде законные интересы экс-депутата ЗСК Михаила Ковалюка. От комментариев адвокат обвиняемой стороны отказался.

София Моисеенко