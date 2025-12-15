Поставку причалов для КТК после атаки ускорили на три месяца

Власти Казахстана перенесли поставку двух выносных причальных устройств для Каспийского трубопроводного консорциума с апреля на январь 2026 года после атаки беспилотника на морской терминал, сообщил ТАСС со ссылкой на министра энергетики республики Ерлана Аккенженова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

Глава министерства энергетики заявил о закупке двух новых ВПУ в ОАЭ. Он отметил, что речь идет о сложном технологическом оборудовании с очень большим тоннажем. Устройства доставят непосредственно до места установки в порт Новороссийск.

29 ноября беспилотный морской катер атакова морской терминал КТК. В результате удара пострадало ВПУ-2, восстановление которого невозможно — образовалась пробоина размером три на два с половиной метра. Через КТК проходит более 80% поставок нефти Казахстана. Повреждение части инфраструктуры консорциума может привести к сокращению экспорта нефти из республики в 2026 году.

Анна Гречко