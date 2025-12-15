В Новороссийске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне

Площадь тления на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске сократилась до 180 кв. м. Об этом сообщил замглавы Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александр Гавриков. Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

В ликвидации пожара на объекте «Терра-Н» в Приморском районе Новороссийска участвуют 10 единиц техники. По словам Александра Гаврикова, за весь период тушения на участке отсыпали 4,2 тыс. куб. м грунта, выполнив 438 рейсов.

«В настоящее время возникают отдельные единичные очаги горения, которые оперативно устраняются путём засыпания грунтом. Также продолжается пролив водой»,— пишет замглавы Гавриков в своем Telegram-канале.

Пожар на объекте «Терра-Н» в Новороссийске продолжается с начала декабря. 2 декабря Александр Гавриков заявил о локализации возгорания на площади 220 кв. м, за две недели участок тления удалось сократить на 40 кв. м.

София Моисеенко