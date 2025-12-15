Власти Новороссийска найдут подрядчика для строительства очистных сооружений в Алексино

Проектирование очистных сооружений в Алексино завершено, об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он подчеркнул, что в настоящее время рассматривается запуск строительно-монтажных работ, но в процессе возникли сложности.

Строительство канализационных очистных сооружений власти Новороссийска обсудили с вице-губернатором Краснодарского края Евгением Пергуном. По словам Андрея Кравченко, проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

«Сейчас рассматривается запуск строительно-монтажных работ. Процесс осложняется тем, что контракт с действующим подрядчиком в процессе расторжения, в процессе торгов будет определен новый исполнитель. Главный приоритет на данном этапе — обеспечение необходимого финансирования с учетом прогнозной инфляции»,— написал мэр Новороссийска в своем Telegram-канале.

На выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции очистных сооружений канализации в Алексино из муниципального бюджета выделили 92,8 млн руб. еще в декабре 2018 года. В феврале текущего года 19,6 млн руб. из городской казны распределили на оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для канализационных сооружений.

София Моисеенко