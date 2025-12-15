Новороссийцы получили более 4 млн рублей от государства за поддельные справки

В Новороссийске перед судом предстанет группа мошенников за незаконное получение выплаты от государства на общую сумму более 4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Согласно материалам следствия, четверо жителей Новороссийска в возрасте от 38 до 45 лет изготавливали фиктивные справки для граждан об оказании стоматологических услуг с указаниями сведений о пройденном и оплаченном лечении. Группа мошенников подготовила поддельную документацию для 22 человек.

Впоследствии новороссийцы в составе организованной группы предоставили в налоговый орган имеющиеся справки и получили государственную выплату свыше 4 млн руб. Денежными средствами они распорядились по собственному усмотрению.

По данным УМВД Новороссийска, материалы уголовного дела по статье о мошенничестве направлены в суд для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением. Жителям города грозит до десяти лет лишения свободы.

София Моисеенко