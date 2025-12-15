Мэрия Новороссийска составила рейтинг городских управляющих компаний

45 управляющих компаний вошли в рейтинг портала «Мой Новороссийск» по итогам ноября текущего года. Наивысшую оценку получила только одна УК в городе, о чем свидетельствует перечень, опубликованный на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейтинг разрабатывался на основе анализа обработанных обращений от жителей Новороссийска к управляющим компаниям. Как сообщили в администрации, учитывались такие показатели, как количество выполненных работ по сообщениям собственников, скорость реагирования, удовлетворенность абонентов и среднее время обработки обращений.

В топ-5 управляющих компаний с наивысшей оценкой в рейтинге на портале «Мой Новороссийск» вошли ООО «Атмосфера», АО «Новороссийская управляющая компания», ООО «ПИК-Комфорт», ООО «Репино» и ООО «РГС». Деятельность одной из крупнейших управляющих компаний в Новороссийске, АО «НУК», получила оценку «очень высокая», а первое место в рейтинге заняла ООО «Атмосфера» с наивысшим показателем.

В категорию оценки «выше средней» вошли три управляющие компании (6,7%): ООО УК «Сити-Стар», ООО «Пилот», ООО УК «Лавр». Средние показатели зафиксировали у семи УК Новороссийска, среди которых оказались ООО «Ковчег», ООО УК «Альтернатива» и другие организации.

Ниже среднего оценили деятельность 20 управляющих компаний, что составляет 44,4% от общего количества действующих УК в Новороссийске. В этот перечень попали ООО «УКЦ», ООО «Босфор», ООО «НЖС», ООО УК «Арена» и прочие компании.

Три управляющие компании Новороссийска, ООО «Ренессанс», ООО УК «Алексино» и ООО «Новый мир» заработали удовлетворительные оценки по результатам рейтинга, а ООО «КЖУ» и ООО «Оплот» расположились на финальных 44 и 45 местах в перечне.

София Моисеенко