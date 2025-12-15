Вениамин Кондратьев: в Анапе и Темрюке должен пройти полноценный курортный сезон

Губернатор Краснодарского края заявил, что в Анапе и Темрюке летом 2026 года должен состояться полноценный курортный сезон, и для этого региональные власти должны приложить все усилия. Слова Вениамина Кондратьева цитирует пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Наша задача — как можно скорее восстановить пострадавшие пляжи. Это важно для экономики и всего санаторно-курортного комплекса региона, бизнеса и жителей курортов, миллионов туристов со всей страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы летом 2026 года Анапа и Темрюкский район провели полноценный курортный сезон»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Пляжи Анапы и Темрюкского района планируют полностью очистить от остатков нефтепродуктов. Ученые предложили технологию намывки песка при помощи специальной плавучей техники, поднимающей чистый грунт со дна водоемов. Губернатор Кубани поручил провести анализ возможного применения данной технологии на побережье Черного моря.

С крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» прошел ровно год, ЧС в Керченском проливе произошла во время шторма 15 декабря 2024 года. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что с первых дней после аварии для очистки пляжей из разных регионов России и Краснодарского края прибыли более 60 тыс. человек. За весь период ликвидации ЧС с нефтепродуктами с побережья вывезли более 183 тыс. т загрязненного песка.

София Моисеенко