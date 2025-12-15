В Геленджике включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Геленджике включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Мэр призвал жителей отойти от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Людям, находящимся на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание и спуститься в цоколь.

«Не размещайте в соцсетях или чатах фото и видео работы служб. Напоминаю, публикация полетов либо мест падения беспилотных аппаратов запрещена»,— написал господин Богодистов.

Глава администрации также попросил граждан следить за информацией в его социальных сетях и на страницах городской администрации.

UPD: в Геленджике отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов

Наталья Решетняк