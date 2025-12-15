В Новороссийске назначили заместителя главы по внутренней политике

Олег Мацедонский вернулся в администрацию Новороссийска на должность исполняющего обязанности заместителя главы города. Информация размещена на сайте мэрии в разделе «Структура администрации».

Под курирование Олега Мацедонского отошли сферы внутренней и информационной политики, архива, делопроизводства, бухгалтерии и организационной работы. Он был назначен и.о. замглавы 12 декабря текущего года.

Ранее Олег Мацедонский уже работал в администрации Новороссийска, он являлся заместителем главы с 2022 по 2023 годы. В период с 2024 по 2025 год он возглавлял АНО «Полет» и АНО «Центр патриотического воспитания Опора 23», также являлся депутатом городской думы VII созыва. В этом году, перед возвращением на должность одного из вице-мэров, Мацедонский был назначен консультантом главы Новороссийска по вопросам внутренней политики.

Согласно данным сайта мэрии Новороссийска, Олег Мацедонский родился 8 февраля 1976 года в Краснокамске Пермской области. В 1998 году он закончил Кубанский государственный университет по направлению «юриспруденция». С 1998 по 2000 годы Мацедонский являлся следователем прокуратуры Центрального административного округа Новороссийска, в период 2003-2007 годов работал старшим помощником прокурора города.

София Моисеенко