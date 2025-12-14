Главные новости за неделю 8–14 декабря. Ростов-на-Дону и область

Внешняя торговля Ростовской области сократилась на 43% по весу и на 32% по стоимости из-за резкого падения зерновых поставок в основные страны-импортеры. Основные покупатели российского зерна значительно уменьшили объемы закупок. Поставки в Турцию снизились на 60%, в Египет — на 48%, в Саудовскую Аравию — на 50%. Экспорт масличных культур также показал негативную динамику, упав на 24% по весу и на 14% по стоимости.

В ноябре 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону достигла 156,7 тыс. руб., что на 7,9% больше, чем в начале года. Несмотря на общее увеличение стоимости жилья, Ростов продемонстрировал более низкие темпы роста по сравнению с лидерами рейтинга.

Корпорация «Росхим» через свое дочернее предприятие «Донские Биотехнологии» («Донбиотех») объявила о поиске генерального подрядчика для завершения строительства главного производственного корпуса. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб. Заявки от подрядчиков на участие в торгах принимаются до 12 декабря 2025 года.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре пересмотрел приговор Виктору Бережному, бывшему главе Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Оправдательный вердикт экс-чиновнику по делу о халатности, вынесенный Ворошиловским районным судом в апреле 2025 года, отменен в связи с существенными нарушениями закона, следует из размещенных в картотеке сведений.

Власти Ростовской области рассматривают 18 территорий для комплексного развития территорий (КРТ). Из них три участка, общей площадью 54 га, находятся в финальной стадии обсуждения. Суммарная площадь планируемого жилья составит порядка 490 тыс. кв. м.

Производитель сельхозтехники — компания «Ростсельмаш», из-за падения спроса на продукцию прогнозирует сокращение рабочей недели до трех-четырех дней в 2026 году.

В Ростовской области за 2025 год совершено 343 коррупционных преступления, большинство из которых приходится на чиновников бюджетной сферы. На должностных лиц, работающих с бюджетными средствами, пришлось 62% всех выявленных нарушений. Второе место занимает здравоохранение — 64 случая или 12% от общего числа.

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в госизмене. Он самостоятельно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по заданию куратора за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи.

Спустя почти девять лет ХК «Ростов» вернулся в капитально обновленный Дворец спорта. Первая игра ХК «Ростов» на обновленной ледовой арене прошла 10 декабря с «Нефтяником» из Альметьевска.

Власти Ростова-на-Дону разрабатывают новую программу озеленения города с участием экспертов ботанического сада Южного федерального университета.

Суд в Ростовской области впервые приобщил к уголовному делу медицинское заключение нейросети, но признал выводы искусственного интеллекта несостоятельными.