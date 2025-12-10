«Ростсельмаш» может перейти на трехдневную рабочую неделю в 2026 году

Производитель сельхозтехники — компания «Ростсельмаш», из-за падения спроса на продукцию прогнозирует сокращение рабочей недели до трех-четырех дней в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные совладелица завода Константина Бабкина.

В 2025 году компания «Ростсельмаш» была вынуждена вводить продолжительные отпуска своих сотрудников из-за ситуации на рынке. Кроме этого, на машиностроительном заводе было сокращено 2 тыс. работников.

«На следующий год такой очень осторожный оптимизм пока присутствует. Но будут в следующем году такие периоды, когда будем работать три или четыре дня в неделю. Надеюсь, что обойдется без долгосрочных отпусков»,— отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», руководство «Ростсельмаш» заявляло о планах на 2025 год сократить производство сельскохозяйственной техники на 30% по сравнению с показателями предыдущего года.

По итогам 2025 года предприятие намерено произвести 2,7 тыс. комбайнов и 800 тракторов, что значительно ниже показателей 2024 года, когда было выпущено 3,2 тыс. комбайнов и 1,1 тыс. тракторов. Почти весь произведенный объем техники планируется реализовать.

Наталья Белоштейн