Оправдательный приговор экс-главе Ворошиловского района Ростова отменен

Четвертый кассационный суд в Краснодаре пересмотрел приговор Виктору Бережному, бывшему главе Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Информация об этом размещена в базе ГАС «Правосудие».

Оправдательный вердикт экс-чиновнику по делу о халатности, вынесенный Ворошиловским районным судом в апреле 2025 года, отменен в связи с существенными нарушениями закона, следует из размещенных в картотеке сведений.

Обвинение Виктору Бережному было предъявлено в связи с инцидентом на ул. Нариманова, где в январе 2024 года рухнул один из подъездов пятиэтажного дома. При обрушении здания никто не пострадал, но более 90 человек лишились жилья и имущества. По факту чрезвычайного происшествия было возбуждено уголовное дело о халатности с причинением особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Максимальное наказание по данной части стать УК – два года исправительных работ.

По версии следствия, Виктор Бережной знал об аварийном состоянии дома, но с 2020 года не принимал мер к расселению здания. Суд первой инстанции не согласился с этим доводом, указав на то, что расселение аварийного жилья не находится в компетенции главы районной администрации.

Оправдательный приговор Ворошиловского райсуда был подтвержден Ростовским областным судом в августе 2025 года. Прокуратура не согласилась с судебными актами и направила представление в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Анна Перова