В Ростове разработают новую программу озеленения города

Власти Ростова-на-Дону разрабатывают новую программу озеленения города с участием экспертов ботанического сада Южного федерального университета. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Скрябин / t.me

Глава администрации провел совещание с директором ботанического сада Татьяной Вардуни, где обсудили план изменения ситуации с зелеными насаждениями в городе. Участники встречи рассмотрели вопросы породного состава деревьев, подготовки программы восстановления городских лесов и привлечения специалистов ботанического сада для оценки аварийных деревьев.

По словам Александра Скрябина, от высадки некоторых пород деревьев придется отказаться. В комментариях жители предлагали различные варианты озеленения, включая создание вишневых и яблоневых садов.

«Мы все стремимся сделать Ростов более уютным и привлекательным. Для этого необходимо внедрение системы озеленения, основанной на долгосрочном планировании»,— отметил мэр.

В ботаническом саду ЮФУ организовали круглый стол, где обсудили ключевые проблемы городского озеленения. Среди них — нехватка квалифицированных кадров в области озеленения и необходимость создания городского лесопитомника.

Эксперты предложили породы деревьев, которые хорошо адаптируются к местному климату и устойчивы к засухе. Совместно со специалистами из других городов разрабатываются решения для борьбы с вредителями и новые подходы к озеленению.

Тат Гаспарян