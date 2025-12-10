В Ростовской области изучат 18 площадок под комплексное развитие территорий

Власти Ростовской области рассматривают 18 территорий для комплексного развития территорий (КРТ). Из них три участка, общей площадью 54 га, находятся в финальной стадии обсуждения. Об этом во время заседания с главами муниципалитетов сообщил министр строительства региона Сергей Куц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Суммарная площадь планируемого жилья составит порядка 490 тыс. кв. м. Таким образом, совокупный показатель планируемой площади жилья по заключенным и планируемым заключениям в ближайшее время договора о КРТ составит порядка 1,5 млн кв. м»,— отметил министр.

Министр строительства региона добавил, что к 2026 году долю жилищного строительства в Ростовской области с использованием механизмов КТР планируется увеличить до 90%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о планах на проект по КРТ, который будет включать строительство жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры в Аксайском районе.

Инициатором этого проекта выступает ООО «ПромстройРостов». Им предусмотрено строительство 11 многоквартирных жилых домов от 8 до 18 этажей с подземными парковками в Большелогском сельском поселении.

Наталья Белоштейн