В Ростове квадратный метр жилья в новостройках подорожал почти на 8%

В ноябре 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону достигла 156,7 тыс. руб., что на 7,9% больше, чем в начале года. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Несмотря на общее увеличение стоимости жилья, Ростов продемонстрировал более низкие темпы роста по сравнению с лидерами рейтинга. Санкт-Петербург занял первое место среди миллионников с ростом цен на 20,6%, за ним следует Москва с увеличением на 20,1%, и Казань замкнула тройку лидеров с ростом на 19%.

Эксперты объясняют значительный рост цен в этих городах повышенным интересом к семейной ипотеке, условия которой станут строже в феврале 2026 года. Среди лидеров по росту цен также оказались Нижний Новгород (+13,7%) и Омск (+10,5%). В то же время в Ростове динамика роста цен выглядит более умеренной.

Наталья Белоштейн