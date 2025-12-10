В Ростовской области по совершению коррупционных преступлений лидируют чиновники

В Ростовской области за 2025 год совершено 343 коррупционных преступления, большинство из которых приходится на чиновников бюджетной сферы. Об этом сообщил врио заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Александр Туркин во время пресс-конференции.

На должностных лиц, работающих с бюджетными средствами, пришлось 62% всех выявленных нарушений. Второе место занимает здравоохранение — 64 случая или 12% от общего числа. Сфера образования замыкает тройку лидеров: представители этой отрасли попались на взятках 37 раз, что составляет 7% от всех коррупционных дел.

Работники топливно-энергетического комплекса совершили 17 преступлений (3%), агропромышленного — 16 (3%). В жилищно-коммунальной сфере зафиксировано девять нарушений (2%). По шесть случаев приходится на строительство и транспортную отрасль, пять — на торговлю. Меньше всего коррупционных дел выявлено среди сотрудников оборонно-промышленного комплекса — три случая.

«Наиболее частыми нарушениями стали злоупотребления при заключении и исполнении контрактов на выполнение работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. На втором месте — превышение полномочий при управлении госимуществом и муниципальной собственностью. Также взятки часто получают контрольно-надзорные органы за незаконную выдачу разрешительных документов и сертификатов»,— пояснил господин Туркин.

Валентина Любашенко