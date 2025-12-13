Суд в Ростовской области отклонил заключение ИИ в деле о побоях

Суд в Ростовской области впервые приобщил к уголовному делу медицинское заключение нейросети, но признал выводы искусственного интеллекта несостоятельными, сообщает «РИА Новости».

Решение ИИ стало аргументом защиты при рассмотрении дела о нанесении побоев. Местный житель обвинялся в том, что ударил по лицу мать своего ребенка. Мужчина утверждал, что только сделал жест рукой в ее сторону.

Медицинское освидетельствование показало повреждение губы у женщины в результате механического воздействия. Обвиняемый не согласился с выводами врачей, однако в проведении экспертизы ему отказали.

Тогда мужчина обратился к искусственному интеллекту. Он загрузил фотографию потерпевшей в нейросеть Perplexity AI и попросил сделать медицинские выводы. ИИ предположил наличие воспалительного процесса или инфекционных заболеваний — герпеса, кандидоза, бактериальных инфекций, но не физических повреждений.

Суд приобщил этот довод к материалам дела, однако заключение нейросети было признано несостоятельным. Мужчина получил четыре месяца исправительных работ условно с испытательным сроком полгода и удержанием пяти процентов зарплаты в пользу государства. Апелляция оставила приговор без изменений.

