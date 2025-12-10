Под Волгодонском достроят главный корпус «Донбиотеха» за 1,6 млрд рублей

Корпорация «Росхим» через свое дочернее предприятие «Донские Биотехнологии» («Донбиотех») объявила о поиске генерального подрядчика для завершения строительства главного производственного корпуса. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале RosTender.

Новый производственный блок станет ключевым элементом предприятия, занимающегося глубокой переработкой зерна и специализирующегося на выпуске аминокислот. В соответствии с условиями тендера, все строительные и монтажные работы должны быть завершены в течение одного года после подписания контракта.

Заявки от подрядчиков на участие в торгах принимаются до 12 декабря 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», завод глубокой переработки зерна «Донбиотех» в Волгодонске планирует выпустить первые партии продукции во втором полугодии 2027 года, вторая очередь предприятия заработает не ранее 2028 года.

Мощность предприятия составит 90 тыс. т двух форм L-лизина в год. Первая очередь комплекса будет перерабатывать 250 тыс. т пшеницы ежегодно и выпускать сульфат и моногидрохлорид L-лизина, пшеничную кормовую добавку и глютен. Завод обеспечит производство до 40,5 тыс. т лизина моногидрохлорида, который ранее полностью завозился в Россию из-за рубежа.

Наталья Белоштейн