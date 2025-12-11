Экспорт Ростовской области упал на 43% из-за снижения продаж зерна

Внешняя торговля Ростовской области сократилась на 43% по весу и на 32% по стоимости из-за резкого падения зерновых поставок в основные страны-импортеры. Об этом сообщил на заседании экспортного совета правительства региона начальник информационно-технической службы Ростовской таможни Дмитрий Кваско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По информации господина Кваско, основные покупатели российского зерна значительно уменьшили объемы закупок. Поставки в Турцию снизились на 60%, в Египет — на 48%, в Саудовскую Аравию — на 50%. Экспорт масличных культур также показал негативную динамику, упав на 24% по весу и на 14% по стоимости.

На фоне падения аграрного экспорта выросли поставки других товаров. Вывоз металла из региона увеличился в 2,7 раза по весу, а доля машиностроительной продукции в зарубежных поставках выросла с 4% до 7%. Однако этот рост не смог компенсировать потери от сокращения зерновых продаж.

«2025 год для нашего региона характеризуется по-прежнему напряженной геополитической обстановкой, экономической ситуацией, обусловленной санкционным давлением и действием мер в отношении вывоза товаров в зарубежные страны»,— пояснил представитель таможенной службы.

Валентина Любашенко