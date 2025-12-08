ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в госизмене
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в госизмене.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, фигурант самостоятельно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по заданию куратора за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи.
В отношении молодого человека возбудили уголовные дела о теракте и госизмене. Фигуранта заключили под стражу.