ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в госизмене

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в госизмене.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, фигурант самостоятельно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по заданию куратора за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи.

В отношении молодого человека возбудили уголовные дела о теракте и госизмене. Фигуранта заключили под стражу.

Константин Соловьев

