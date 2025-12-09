ХК «Ростов» вернется в обновленный Дворец спорта

Спустя почти девять лет ХК «Ростов» возвращается капитально обновленный Дворец спорта. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Спорт должен быть доступным и комфортным. И для спортсменов, и для зрителей. Поэтому мы создали современную универсальную арену-трансформер. Теперь здесь можно проводить соревнования по разным видам спорта — не только по хоккею, но и, например, по гандболу и единоборствам»,— отметил глава региона.

Первая игра ХК «Ростов» на обновленной ледовой арене пройдет уже 10 декабря. В 19:00 начнется матч с «Нефтяником» из Альметьевска.

Наталья Белоштейн