Главные новости за 10 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сильный пожар объял Правобережный рынок на улице Дыбенко в Петербурге в пять часов вечера 10 декабря. Пламя объяло 1500 кв. м. здания. Прибывшие на место пожарные присвоили возгоранию повышенный номер сложности — № 2. Локализовать пожар удалось спустя два с половиной часа усилиями 26 пожарно-спасательных расчетов. На месте происшествия нашли тело погибшего, еще один мужчина оказался в больнице. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело, прокуратура держит ситуацию на контрое.

В Санкт-Петербурге до конца 2026 года продлили действие запрета на трудоустройство иностранных граждан таксистами и сотрудниками служб доставки. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Запрет начал действовать во второй половине 2025 года. Чиновники установили, что доля иностранных граждан, оформивших патенты на работу по профессиям «водитель автомобиля» и «курьер», составляет незначительную часть как от общего количества выданных патентов, так и от общей численности занятых.

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения Ивану и Павлу Громовым с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Павла Волошина, информацию подтвердила «Ъ Северо-Запад» глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Братьев задержали в декабре 2021 года по делу о хищении более 244 млн рублей из бюджета Петербурга.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании 10 декабря приняли сразу во втором и третьем чтениях новую редакцию закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Закон, который был принят еще летом 2022-го, а затем заморожен на три года из-за протестов жителей хрущевок, вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно новой редакции, в программу КРТ не будут включаться многоквартирные дома, жители которых не провели общее собрание собственников.

Государственный Эрмитаж подал в суд иск к Александру Дробышеву на 825 тыс. рублей. В марте этого года посетитель присел на трон, который включен в список лучших в Европе, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Речь идет о троне Мальтийского ордена, к нему приставлена скамеечка подножная резная золоченая, на орлиных лапах, обитая малиновым бархатом. Оба предмета имеют высокую историческую и культурную значимость.

Объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2025 года составит около 900 млрд рублей. Это на 31% меньше, чем годом ранее, когда инвестиции достигли 1,304 трлн руб., и столько же, сколько было в 2023 году (899 млрд рублей). Такие данные приводит NF Group. Как сообщила партнер NF Group Марина Малахатько, объем инвестиций в недвижимость Петербурга по итогам года ожидается на уровне 120 млрд рублей, это более, чем в два раза ниже, чем годом ранее, когда инвестиции составили 270 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (в миру Анатолий Владимирович Судаков) государственным орденом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Высокой награды — ордена Александра Невского — глава Санкт-Петербургской епархии удостоен за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций.

Петербургский «Зенит» сыграет первые матчи после возобновления чемпионата и Кубка России в конце зимы. Так 27 февраля сине-бело-голубые в рамках РПЛ примут на своем поле калининградскую «Балтику». Уже 3 марта подопечные Сергея Семака отправятся в Калининград, чтобы сыграть с этой же командой в четвертьфинале Кубка РФ. В Международный женский день «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу», а 14 марта сыграет дома с самым принципиальным соперником — московским «Спартаком».

По итогам года объем введенного в эксплуатацию жилья в Ленобласти составит около 4,1 млн кв. м – примерно столько же, как в прошлом году. Такой прогноз сделал строительный вице-губернатор 47 региона Евгений Барановский на XXIII Съезде строителей Санкт-Петербурга. Он также напомнил, что со следующего года в Ленобласти нельзя будет строить квартиры меньше 28 кв. м. На 1 декабря в Ленинградской области сдано в строй 3,832 млн кв. м жилья, из них 2,89 млн кв. м — индивидуальные дома.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали за принятие в целом проекта постановления новой схемы нарезки избирательных округов для выборов 2026 года. В окончательную версию вошла одна поправка, связанная с географических наименований в описании расположения округов. Как поясняли ранее в избирательной комиссии Санкт-Петербурга, изменения в нарезке округов связаны с неравномерным ростом городского населения.