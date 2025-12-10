Путин наградил орденом главу Санкт-Петербургской епархии Варсонофия

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (в миру Анатолий Владимирович Судаков) государственным орденом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Высокой награды — ордена Александра Невского — глава Санкт-Петербургской епархии удостоен за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций. В указе также отмечена его многолетняя благотворительная и общественная деятельность.

Ранее «Ъ» сообщал, что глава государства наградил орденом Александра Невского телеведущую и экс-главу телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки за «вклад в развитие СМИ».

Андрей Маркелов