РФС опубликовал календарь на весну: «Зенит» сыграет со «Спартаком» 22 марта

Петербургский «Зенит» сыграет первые матчи после возобновления чемпионата и Кубка России в конце зимы. Так 27 февраля сине-бело-голубые в рамках РПЛ примут на своем поле калининградскую «Балтику». Уже 3 марта подопечные Сергея Семака отправятся в Калининград, чтобы сыграть с этой же командой в четвертьфинале Кубка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В Международный женский день «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу», а 14 марта сыграет дома с самым принципиальным соперником — московским «Спартаком». Затем, 22 марта, петербуржцам нужно будет отправиться в Москву на игру с «Динамо». На текущий момент сине-бело-голубые занимают 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Зенит» обыграл «Акрон» со счетом 2:0 в состоявшемся на «Газпром Арене» матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Андрей Маркелов