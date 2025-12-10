Объем инвестиций в недвижимость Петербурга по итогам года составит 120 млрд рублей

Объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2025 года составит около 900 млрд рублей. Это на 31% меньше, чем годом ранее, когда инвестиции достигли 1,304 трлн руб., и столько же, сколько было в 2023 году (899 млрд рублей). Такие данные приводит NF Group. Как сообщила партнер NF Group Марина Малахатько, объем инвестиций в недвижимость Петербурга по итогам года ожидается на уровне 120 млрд рублей, это более, чем в два раза ниже, чем годом ранее, когда инвестиции составили 270 млрд рублей.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам госпожи Малахатько, 52% инвестиций были направлены в коммерческую недвижимость города, остальные 48% – в площадки под жилую недвижимость. Для сравнения — в 2020 году в площадки под девелопмент было направлено 76% общего объема инвестиций в недвижимость Петербурга, но с тех пор эта доля неуклонно сокращалась. В общем объеме инвестиций в этом году в Петербурге 22% пришлось на складскую недвижимость, 19% – на торговую, 10% на офисную, 1% на гостиничную.

Валерий Грибанов