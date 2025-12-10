Эрмитаж просит взыскать с севшего на трон посетителя более 800 тысяч рублей

Государственный Эрмитаж подал в суд иск к Александру Дробышеву на 825 тыс. рублей. В марте этого года посетитель присел на трон, который включен в список лучших в Европе, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу

Речь идет о троне Мальтийского ордена, к нему приставлена скамеечка подножная резная золоченая, на орлиных лапах, обитая малиновым бархатом. Оба предмета имеют высокую историческую и культурную значимость.

В иске указано, что гость музея, присев на трон, деформировал его сиденье, пострадала ткань бархата, там появились разрывы и трещины. Стоимость реставрационных работ оценили в 825 тыс. рублей. Музей также просит взыскать с Александра Дробышева госпошлину в размере 21,5 тыс. рублей. Предварительное судебное заседание назначили на 26 января.

Татьяна Титаева