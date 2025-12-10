В 2025 году в Ленобласти сдадут 4,1 млн кв. метров жилья

По итогам года объем введенного в эксплуатацию жилья в Ленобласти составит около 4,1 млн кв. м – примерно столько же, как в прошлом году. Такой прогноз сделал строительный вице-губернатор 47 региона Евгений Барановский на XXIII Съезде строителей Санкт-Петербурга. Он также напомнил, что со следующего года в Ленобласти нельзя будет строить квартиры меньше 28 кв. м.

На 1 декабря в Ленинградской области сдано в строй 3,832 млн кв. м жилья, из них 2,89 млн кв. м — индивидуальные дома, сообщил вице-губернатор региона по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский. Он также доложил, что в области на стадии строительства и проектирования находится сегодня 100 социальных объектов, а за год открыто 18: 9 детсадов, 6 школ и другие общественные здания.

По словам господина Барановского, жители Петербурга и Ленобласти вправе рассчитывать на одинаково комфортные условия «по обе стороны КАД». В 2026 году город и область продолжат взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в рамках совместных инфраструктурных проектов: метро в Кудрово, трамвая в Новосаратовку, строительства новых развязок и продления магистралей.

Чиновник напомнил строителям, что с 1 января 2026 года по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в регионе вступят в силу новые нормативы градостроительного проектирования, согласно которым минимальная площадь квартиры в областных многоквартирных домах не должна быть меньше 28 кв. м.

Господин Дрозденко дал поручение ввести данный норматив еще летом 2024, но после обращения девелоперов к главе региона с просьбой отсрочить нововведение, его срок был перенесен на 1 января 2026 года.

