Знаменитый Правобережный рынок горит в Петербурге, огонь объял 300 кв. м.

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на Правобережном продуктовом рынке, расположенном на улице Дыбенко. Информация о пострадавших от экстренных служб на данный момент не поступала. На месте работают пять машин спасателей.

Правобережный рынок, загоревшийся на улице Дыбенко

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга Правобережный рынок, загоревшийся на улице Дыбенко

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

С огнем, распространившимся на площади 300 кв.м., сражаются 25 бойцов, которые в настоящее время ликвидируют открытое горение. Прокуратура Невского района города уже заинтересовалась инцидентом и со своей стороны устанавливает все обстоятельства происшествия.

«В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины пожара, а также дана комплексная оценка исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а также соблюдению правил техники безопасности и охраны труда», – сообщили в надзорном органе.

В МЧС уточнили, что пожар начался 10 декабря в районе пяти часов вечера. Огонь охватил двухэтажное здание рынка. Предположительно, причиной ЧП могла стать неисправная проводка.

Правобережный рынок назван по историческому и народному названию района Правый Берег и сейчас расположен в Невском районе. Он был построен в 1979—1983 годах и рассчитан на 200 торговых мест.

Там проходили съемки некоторых сцен перестроечной драмы «Интердевочка». В середине 1990-х годов место стало притягивать наркоторговцев и пережило упадок, однако с 1999 года, после реконструкции рынок обрел вторую жизнь.

Андрей Кучеров