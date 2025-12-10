Горсуд Петербурга отправил обвиняемых в хищении братьев Громовых под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения Ивану и Павлу Громовым с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Павла Волошина, информацию подтвердила «Ъ Северо-Запад» глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Экс-председатель комитета по информатизации и связи (КИС) Смольного, а также бывший глава Петроградского и Калининского районов Петербурга Иван Громов провел в СИЗО около четырех лет. Павел Громов — почти на два месяца меньше, ранее ему уже изменили меру пресечения на домашний арест, но затем вновь отправили в СИЗО. По словам господина Волошина, аргументы защиты никак не изменились с начала расследования, однако суд принял их только сейчас.

Братьев задержали в декабре 2021 года по делу о хищении более 244 млн рублей из бюджета Петербурга. Вместе с ними на скамье подсудимых оказался ряд бывших чиновников и бизнесменов — всего обвиняемыми проходят 13 человек.

По версии следствия, в 2013–2018 годах подведомственный комитету Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (ИАЦ) заключал контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, а также поддержку единой дежурной службы и системы госархивов.

При этом, полагает сторона обвинения, работы подрядчиком не выполнялись, а деньги перечислялись на «нужные» счета, откуда их выводил в офшоры брат главы комитета — Павел Громов.

Подробнее о деле Ивана и Павла громовых — в материале «Ъ Северо-Запад» «Дело большое, соберитесь».

Артемий Чулков