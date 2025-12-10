Главные новости за 10 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В 2025 году на Кубани на 4,3% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, на долю кубанского МСП приходится 41% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса в ЮФО.

В ближайшие три года Адыгея направит 29 млрд руб. на развитие социальной сферы. Доходы казны республики запланированы в размере 47,8 млрд руб., расходы — 50,3 млрд руб.

Количество самозанятых в Краснодарском крае увеличилось на 21% в период с января по октябрь текущего года.

Имущество краснодарского МУП «Совхоз Прогресс» выставили на торги 11 лотами общей начальной стоимостью 354 млн руб. Информация об этом опубликована в ЕФРСБ. Среди выставленных объектов — несколько свинарников общей стоимостью свыше 140 млн руб., складские комплексы и другие здания на территории.

Московская компания отсудила бренд «Пицца Аврора» у краснодарского ООО с таким же названием. Пиццерия была известна в Краснодаре с 90-х годов.

В рамках национального проекта Адыгея получила 10 новых автобусов отечественного производства. Ими пополнят парк транспорта Майкопского троллейбусного управления.

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил запрет на привлечение мигрантов до 84 видов деятельности на территории республики. Разрешенными видами деятельности в рамках патента остались строительство и туризм.

Более 465 млн руб. направили в 2025 году на поддержку малого и среднего бизнеса на Кубани. В прошлом году на финансирование МСП в рамках госпрограммы было предусмотрено 541,5 млн руб.: 230,6 млн из федерального бюджета и 310,9 млн руб. — из регионального.

В Ленинском районном суде Краснодара началось рассмотрение дела в отношении экс-заместителя министра образования региона Оксаны Гришко. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Больше недели в Новороссийске не могут потушить мусорный полигон «Терра-Н». Замглавы города Александр Гавриков заявил, что тление на полигоне продолжается, новые очаги возгорания не зафиксированы. Ранее в МЦУ сообщили, что запах гари с полигона распространился почти во всех районах Новороссийска.