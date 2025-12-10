В Краснодаре на аукцион выставили свинокомплекс за 354 млн рублей

Имущество краснодарского МУП «Совхоз Прогресс» выставили на торги 11 лотами общей начальной стоимостью 354 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В продажу поступили производственные здания, свинарники, складские помещения, навесы и вспомогательные сооружения. Самый дорогой лот стоимостью 79,8 млн руб. включает гараж, здания бойни и кормоцеха, компрессорную, крематорий и свинарники. Самый дешевый — за 4,7 млн руб. — содержит трансформаторные подстанции и линии электропередач.

Среди выставленных объектов — несколько свинарников общей стоимостью свыше 140 млн руб., складские комплексы за 25,4 млн руб., производственный цех с насосной за 23 млн руб. Отдельно продают весовую, ветеринарный пропускник, КПП и другие вспомогательные строения.

Все лоты расположены на земельных участках с различными кадастровыми номерами. Имущество коммунальной инфраструктуры исключено из торгов. Объекты находятся в поселке Березовый по переулку Желудевому, 71.

В августе 2015 года Арбитражный суд Краснодарского края признал МУП «Совхоз "Прогресс"» банкротом. Процедура несостоятельности муниципального предприятия была инициирована единственным кредитором — ЗАО «Кубаньоптпродторг (КОПТ)» (сумма долга на тот момент исчислялась 260 млн руб.).

Имущество МУП «Совхоз "Прогресс"» уже десять лет пытаются продать на торгах. Так, в апреле 2020 года на аукцион по начальной цене 61 млн руб. выставлялась принадлежащая банкроту производственная территория в станице Марьянской Красноармейского района с водопроводными линиями, ливневыми и дождевыми канализациями, электроопорами и прочим. В мае 2022 года с начальной ценой в 43,1 млн руб. на торги был выставлен имущественный комплекс теплоснабжения совхоза «Прогресс». В ходе конкурсного производства актив подешевел почти на 40%. В итоге покупателем выступило краснодарское ООО «АСУ-Сервис», предложив цену на имущество банкрота 9,5 млн руб. В январе 2023 года на торги за 319,6 млн руб. выставили 11 лотов имущественного комплекса совхоза: гараж, здания бойни и кормоцеха, крематорий и свинарники, склады, пристройки, временные сооружения и трансформаторные подстанции. В итоге большинство лотов так и не нашли покупателей по причине отсутствия на торгах заявок.

В мае 2025 года ростовская компания «Мобитекс», предложившая 129,5 млн руб. за комплекс из десяти прудов-накопителей и право аренды земельного участка в поселке Березовом под Краснодаром, отказалась заключать договор купли-продажи.

Тат Гаспарян