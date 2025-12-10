Адыгея направит 29 млрд рублей на социальную сферу в ближайшие три года

Госсовет-Хасэ Адыгеи утвердил республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Бюджет сохраняет социальный ориентир: на социальную сферу направят свыше 60% расходов, что составляет 29 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Документ подготовили с учетом всех обязательств и мероприятий национальных проектов, государственных программ и индивидуальной программы развития. Доходы казны республики запланированы в размере 47,8 млрд руб., расходы — 50,3 млрд руб.

По словам Мурата Кумпилова, финансовые показатели региона демонстрируют положительную динамику. После резкого роста собственных доходов в 2024 году на 119% к предыдущему периоду, в этом году удалось избежать спада и сохранить рост на уровне 105%.

Власти связывают перспективы дальнейшего увеличения поступлений с промышленным кластером. Сейчас заключаются договоры с резидентами промпарка, что в ближайшие годы обеспечит дополнительные налоговые отчисления. Развитие экономического сектора позволит усилить социальный блок.

«Продолжим совместно с депутатским корпусом работать над решением приоритетных задач, которые ставит перед нами федеральное руководство, Президент РФ Владимир Владимирович Путин»,— отметил Мурат Кумпилов.

Алина Зорина