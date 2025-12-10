Мусорный полигон тлеет в Новороссийске, запах гари распространяется по районам

В Новороссийске с начала декабря горит мусорный полигон «Терра-Н». Заместитель главы города Александр Гавриков заявил, что остановить тление на объекте сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610 Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

«Делаем все возможное, чтобы ускорить ликвидацию возгорания. Однако из-за природных условий и свойств материалов полное затухание может потребовать времени»,— подчеркнул замглавы Новороссийска.

По словам Александра Гаврикова, открытых очагов возгорания на мусорном полигоне нет. На участке увеличили количество рейсов для отсыпки грунтом.

С момента возникновения пожара на полигоне осуществили 347 рейсов и отсыпали более 3,4 тыс. куб. м грунта. В ликвидации возгорания задействовано 15 единиц техники.

В Муниципальном центре управления Новороссийска 10 декабря сообщили, что запах гари с территории мусорного полигона распространился почти по всем районам. Роспотребнадзор фиксирует превышения ПДК загрязняющих веществ уже несколько дней подряд на территории Васильевки, Абрау-Дюрсо и ДП Щелба.

София Моисеенко