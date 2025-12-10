Глава Крыма продлил запрет на привлечение мигрантов до 84 видов деятельности

В Крыму продлен и расширен перечень экономических сфер, в которых запрещено привлекать мигрантов, работающих по патенту. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, опубликованному на сайте регионального правительства, в 2026 году иностранцам будет закрыт доступ к 84 видам деятельности. Разрешенными остаются только строительство и туризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

Первый запрет был введен в апреле 2024 года и охватывал 35 видов деятельности. Тогда Сергей Аксенов заявлял, что бесконтрольное присутствие трудовых мигрантов в регионе недопустимо. Позже действие указа продлили на 2025 год, одновременно расширив перечень ограничений.

В новом документе закреплено, что хозяйствующим субъектам, работающим в Крыму, запрещено привлекать иностранных граждан по патенту в указанном списке сфер. Перечень содержит 84 позиции.

Ранее Сергей Аксенов направил в Госдуму и МВД предложения для доклада президенту России о дополнительных мерах миграционного регулирования. В частности, он предлагает ограничить въезд в страну семей мигрантов и исключить возможность получения гражданства на основании трудовой визы.

Анна Гречко