В Краснодаре судят экс-замминистра образования Кубани

В Ленинском районном суде Краснодара началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксаны Грушко, обвиняемой в нарушении ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, сумма взятки составила 1 млн руб. На первом слушании 10 декабря прокуратура зачитала обвинительное заключение, передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда. По версии следствия, Оксана Грушко использовала служебное положение для личного обогащения. Она обеспечила победу в конкурсе и заключение государственных контрактов на пошив и поставку текстильной продукции для школ №102 и №104 в Краснодаре. Речь идет о шторах и крепежных механизмах к ним. Общая сумма поставок составила 18,5 млн руб.

Контрагентом выступил индивидуальный предприниматель, который отблагодарил чиновницу денежным вознаграждением за содействие. После получения денег все документы на поставку формы были оформлены должным образом. В ходе судебного заседания Оксана Грушко полностью признала вину. Экс-чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Елена Турбина