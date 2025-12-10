В Краснодарском крае количество самозанятых увеличилось на 21%

В Краснодарском крае количество самозанятых за январь—октябрь 2025 года увеличилось на 127,4 тыс. человек, или 21% в сравнении с прошлым годом,— до 733,8 тыс. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«По количеству самозанятых Кубань лидирует среди регионов Южного федерального округа. На регион приходится 42,2% от всех самозанятых в ЮФО. Кроме того, Краснодарский край занимает 4-е место по количеству самозанятых среди субъектов России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга»,— рассказали в ведомстве.

В департаменте добавили, что Федеральным законом от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» не предусмотрено обязательное указание плательщиком НПД (то есть самозанятым) осуществляемого вида деятельности, оно носит добровольный характер. В этой связи, согласно данным Федеральной налоговой службы, доля самозанятых, не указавших свой вид деятельности, по Краснодарскому краю составляет 59,1%. Выбрали вид деятельности «прочее» 2,9% самозанятых, еще 2,7% самозанятых указали «мтроительство», 2,5% — «перевозку пассажиров», 2,4% — «маникюр, педикюр», 2,3% — «торговлю продукцией собственного производства».

«Количество самозанятых растет, но многие обращаются к юристам уже после того, как столкнулись с ограничениями режима. Самые частые проблемы — невозможность работать с крупным бизнесом и бюджетом, ограничения по обороту и риски переквалификации отношений в трудовые. Для многих это удобный старт, но не универсальная модель. По сути, самозанятость — рабочий инструмент для точечных услуг, но не для устойчивого бизнеса»,— прокомментировал адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае работают 317,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С начала 2025 года их количество увеличилось на 13,2 тыс., или на 4,3%.

Маргарита Синкевич