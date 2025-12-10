Адыгея получила 10 новых автобусов по нацпроекту

Республика Адыгея получила 10 новых автобусов отечественного производства, закупленных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Транспорт пополнит автопарк Майкопского троллейбусного управления и начнёт курсировать по маршруту №47 «Западный жилой район — Вокзал — КПП» с января 2026 года, сообщает региональный минстрой.

Автобусы вместимостью 70 мест соответствуют современным требованиям по комфорту и безопасности. Транспорт оснащен камерами видеонаблюдения, терминалами для безналичной оплаты проезда, автоинформаторами, кондиционерами и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, позволяющей пассажирам отслеживать движение транспорта в реальном времени. Все машины низкопольные и имеют устройства для маломобильных групп населения.

Ранее, в 2023–2024 годах, Адыгея получила 50 новых автобусов, что повысило надежность и регулярность городских перевозок. «Поставка очередной партии транспорта — часть масштабной работы по созданию современного, комфортного и безопасного городского транспортного комплекса. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" позволяет улучшать качество жизни и развивать транспортную инфраструктуру»,— отметила начальник отдела транспорта минстроя РА Татьяна Ускова.

Анна Гречко