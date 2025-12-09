Главные новости за 9 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной. Ночью фрагменты БПЛА упали в районе автодороги и задели заднюю часть транспортного средства.

Президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал Крым как красивый регион и подчеркнул его большие перспективы.

Экстренные службы Анапы с 22 декабря переходят на режим повышенной готовности в период новогодних праздников. Предприятия жизнеобеспечения укомплектовали аварийные бригады и подготовили муниципальную систему оповещения.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, обязавшего обратить в доход государства имущество бывшего депутата городского собрания Сергея Эксузяна.

Фонд развития промышленности Крыма получил дополнительно 500 млн руб. за два года. Совокупный размер капитала достиг 1,4 млрд руб. Эти средства направляются на льготные займы для предприятий.

Товарооборот рынков и ярмарок Краснодарского края за десять месяцев 2025 года составил 209,8 млрд руб., что на 15,6% больше аналогичного периода прошлого года. Кубань занимает лидирующие позиции в России по количеству ярмарок и рынков. В регионе работает свыше 1 тыс. торговых площадок.

Существенных изменений на рынке труда в Крыму к концу 2025 года не прогнозируется. По итогам апреля—июня уровень безработицы составил 2,1%, что соответствует показателю по ЮФО и незначительно ниже общероссийского уровня (2,2%).

В Краснодарском крае планирует реализовать до конца 2025 года три инвестиционных проекта на сумму свыше 1 млрд руб. Запланировано строительство консервного завода, цеха по производству оборудования для пищевой и химической промышленности и создание глэмпинга.

За год наличный денежный оборот в Краснодарском крае сократился на 10,8% и достиг 4,1 трлн руб. В тот же период в 2024 году он составлял 4,6 трлн руб.

Заболеваемость гриппом в Адыгее по итогам 2024 года снизилась на 49,7% по сравнению с предыдущим годом. Также зафиксировано сокращение случаев ОРВИ на 13,2%.