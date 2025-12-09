Обломки БПЛА повредили автобус на трассе под Армавиром

В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной. Ночью фрагменты БПЛА упали в районе автодороги и задели заднюю часть транспортного средства, сообщает региональный оперативный штаб.

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

Пострадавших нет. На месте работали сотрудники специальных и экстренных служб, движение по трассе оперативно восстановили.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что над Краснодарским краем и Крымом в ночь на 9 декабря сбили 24 украинских беспилотников самолетного типа. Всего за период с 23:00 мск 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 121 БПЛА над различными регионами страны.

Анна Гречко