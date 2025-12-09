Уровень безработицы в Крыму до конца года не превысит 2%

Существенных изменений на рынке труда в Крыму к концу 2025 года не прогнозируется. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда Крыма со ссылкой на данные региональной статистики. По итогам апреля—июня уровень безработицы составил 2,1%, что соответствует показателю по ЮФО и незначительно ниже общероссийского уровня (2,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По данным ведомства, численность рабочей силы во втором квартале достигла 1 млн человек. Из общего числа 986,6 тыс. относились к занятому населению.

В первом квартале 2025 года при содействии службы занятости трудоустроили 2,1 тыс. граждан — 63,5% от обратившихся. По итогам полугодия доля трудоустроенных выросла до 71%, что соответствует 5,5 тыс. жителей региона.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в первом полугодии текущего года наиболее востребованными в Крыму оставались специалисты здравоохранения и образования. Чаще всего искали врачей, медицинских сестер, воспитателей, учителей, инженеров различных специальностей, а также водителей автомобилей, уборщиков помещений и территорий, подсобных рабочих, слесарей, горничных и официантов. При этом востребованность вакансий отличалась с учетом сезонности отдельных профессий.

Среднемесячная заработная плата в январе—мае составила 58,9 тыс. руб. Наиболее высокий уровень доходов зафиксирован в финансовой и страховой сфере (118,4 тыс. руб.), строительстве (98,4 тыс. руб.) и сегменте информации и связи (82,2 тыс. руб.).

Анна Гречко