Фонд развития промышленности Крыма докапитализировали на 40% за два года

Фонд развития промышленности Крыма получил дополнительно 500 млн руб. за два года. Об этом сообщил на брифинге министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.

По его словам, дополнительные средства составляют примерно 40% от общей докапитализации фонда. Совокупный размер капитала достиг 1,4 млрд руб. Эти средства направляются на льготные займы для предприятий.

Господин Агаджанян рассказал, что по поручению главы республики министерство разработало промышленное меню региона. Инструмент предлагается инвесторам на основе крымской сырьевой базы и помогает наладить собственное производство.

«Для того чтобы инвестор привлекал собственные средства, а также заемные, нужно находить те самые дешевые деньги, для того чтобы он реализовал указанный проект»,— пояснил министр.

Он отметил, что промышленность относится к трудноокупаемым отраслям экономики, но является самой эффективной для государства.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что депутаты Госсовета Республики Крым утвердили бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов с дефицитом в 3,9 млрд руб.

Анна Гречко