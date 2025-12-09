В Адыгее заболеваемость гриппом снизилась почти на 50% в 2024 году

Заболеваемость гриппом в Адыгее по итогам 2024 года снизилась на 49,7% по сравнению с предыдущим годом. Также зафиксировано сокращение случаев ОРВИ на 13,2%. Большинство заболевших в минувшем сезоне не были привиты, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве объясняют улучшение ситуации увеличением охвата вакцинацией. В предэпидемический сезон 2024–2025 годов против гриппа в республике привили свыше 240 тыс. человек. По информации медиков, вакцинация остается ключевым инструментом профилактики и снижает риск тяжелого течения заболевания примерно на 50%.

Власти подчеркивают, что своевременная иммунизация позволяет удерживать ситуацию под контролем и снижать нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что аптечные продажи противовирусных лекарств в Адыгее в январе—июле 2025 года сократились на 17,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев реализовано 131,1 тыс. упаковок препаратов. Жители и гости республики потратили на противовирусные 79,7 млн руб., что почти на 4% меньше, чем в январе—июле 2024 года.

Нурий Бзасежев