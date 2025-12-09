Службы Анапы переведут в режим повышенной готовности с 22 декабря

Экстренные службы Анапы с 22 декабря переходят на режим повышенной готовности в период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города после заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провела временно исполняющая полномочия мэра Светлана Балаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На усиленный режим работы перейдут 275 специалистов Анапского муниципального звена РСЧС, задействуют 74 единицы техники. Предприятия жизнеобеспечения укомплектовали аварийные бригады и подготовили муниципальную систему оповещения.

Для борьбы с гололедом и снегопадами закупили 150 т пескосоляной смеси. Ресурсоснабжающие организации составят графики дежурств, чтобы сотрудники могли приступить к аварийным работам в любое время суток.

Усилены меры пожарной безопасности. В образовательных учреждениях и организациях культуры проводят инструктажи и тренировки по эвакуации, назначили ответственных, проверили исправность электроприборов. Семьи группы риска, кроме установки пожарных извещателей, посещает межведомственная комиссия для профилактических бесед.

Светлана Балаева также поручила усилить борьбу с незаконной продажей алкоголя, контролировать санитарное состояние праздничных ярмарок и организовать площадки для сдачи елок на переработку. Она подчеркнула, что «использование пиротехники в сегодняшних условиях недопустимо», и призвала жителей и гостей курорта отказаться от фейерверков.

Алина Зорина