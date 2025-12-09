Продажи на рынках и ярмарках Кубани выросли на 15,6%

Товарооборот рынков и ярмарок Краснодарского края за десять месяцев 2025 года составил 209,8 млрд руб., что на 15,6% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Кубань занимает лидирующие позиции в России по количеству ярмарок и рынков. В регионе работает свыше 1 тыс. торговых площадок.

«Они дают фермерам и производителям возможность реализовывать собственную продукцию, а жителям и гостям края приобретать качественные местные товары по выгодным ценам», — отметил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

Доля рыночно-ярмарочной торговли составляет 7,8% от общего объема розничного ритейла в крае. Розничная инфраструктура региона насчитывает более 58 тыс. торговых объектов. По данным краевого департамента, развитая потребительская сфера стимулирует предпринимательскую активность и является основным источником налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края.

Алина Зорина